Рада провалила закон об освобождении от НДС средств связи для ВСУ

За проект изменений в Налоговый кодекс по поводу освобождения от НДС продукции оборонного назначения проголосовали 212 депутатов при 226 необходимых

Рада провалила проект закона, которым предлагалось освободить от НДС средства связи для армии. За проект изменений в Налоговый кодекс по поводу освобождения от НДС продукции оборонного назначения №4915-д проголосовали 212 депутатов при 226 необходимых. За то, чтобы направить проект на доработку в комитет проголосовали 196 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Как сказано в пояснительной записке к документу, от налогового сбора предлагалось освободить средства радиоэлектронной борьбы, радиоподавления, транкинговой связи, аппаратуру прослушивания направленного действия, радиостанции ультракоротковолнового и коротковолнового диапазона военного назначения и разведывательно-сигнальную аппаратуру. При условии, что речь идет о государственном оборонном заказе.

"Речь идет о том, что иностранные правительства пошли нам навстречу и выделяют финансовые ресурсы под поставку своей техники. У нас нет средств в бюджете на уплату НДС. Не отклоняйте этот закон. Мы не сможем реализовать контракт на сотни миллионов долларов на очень выгодных условиях", - сказал глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.









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Депутатам не хватило голосов, чтобы вернуться к рассмотрению законопроекта. За возврат проголосовали 199 депутатов при 226 необходимых.