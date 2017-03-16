Рада провалила закон об освобождении от НДС средств связи для ВСУ
Рада провалила проект закона, которым предлагалось освободить от НДС средства связи для армии. За проект изменений в Налоговый кодекс по поводу освобождения от НДС продукции оборонного назначения №4915-д проголосовали 212 депутатов при 226 необходимых. За то, чтобы направить проект на доработку в комитет проголосовали 196 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.
Как сказано в пояснительной записке к документу, от налогового сбора предлагалось освободить средства радиоэлектронной борьбы, радиоподавления, транкинговой связи, аппаратуру прослушивания направленного действия, радиостанции ультракоротковолнового и коротковолнового диапазона военного назначения и разведывательно-сигнальную аппаратуру. При условии, что речь идет о государственном оборонном заказе.
"Речь идет о том, что иностранные правительства пошли нам навстречу и выделяют финансовые ресурсы под поставку своей техники. У нас нет средств в бюджете на уплату НДС. Не отклоняйте этот закон. Мы не сможем реализовать контракт на сотни миллионов долларов на очень выгодных условиях", - сказал глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.Депутатам не хватило голосов, чтобы вернуться к рассмотрению законопроекта. За возврат проголосовали 199 депутатов при 226 необходимых.
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