ГПУ ответила адвокату Ефремова: подробности

Эпизод по экономическим преступлениям (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК ) выделен в отдельное уголовное производство, отметили в ГПУ

Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов находится в СИЗО, а уголовное производство в отношении него слушается в Старобельском районном суде Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В пресс-службе подчеркнули, что Ефремов обвиняется в:

- организации захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК);

- пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК);

- совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110 УК );

- организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации ЛНР (ч. 1 ст. 258-3 УК);

- государственной измене, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК ).

"Эпизод по экономическим преступлениям (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК ) выделен в отдельное уголовное производство, в котором осуществляются необходимые следственные действия", - добавили в пресс-службе.

16 марта сообщалось, что сторона обвинения не смогла вчера, 15 марта, предоставить Апелляционному суду Киева оригиналы документов Министерства экономического развития, в которых речь идет о том, что Ефремов нанес государству ущерб при закупке шахтного оборудования и другой продукции, необходимой для угольной добычи.

15 марта 2017 года Апелляционный суд Киева признал необоснованным подозрение Ефремову в совершении правонарушения по ст. 191 УК и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

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30 июля Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.



Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУзакрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.

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