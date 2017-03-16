В Шевченковском суде идет заседание по делу экс-нардепа Царева
Шевченковский районный суд начал рассмотрение уголовного производства относительно бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева, подозреваемого в совершении уголовных правонарушений по ч.3 ст.103 и ч.2 ст. 110 УК, а именно в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом передает корреспондент LIGA.net.
В случае неявки подозреваемого в суд дело будет слушаться в порядке специального (заочного) производства.
По состоянию на 14:50 Царев на заседание не явился.
4 июля Шевченковский районный суд Киева вернул ГПУ обвинительный акт против Царева, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины. Генеральная прокуратура ранее передала в суд заочный обвинительный акт против Царева.
Против Царева возбуждено уголовное дело за призывы к свержению конституционного строя Украины и покушение на ее территориальную целостность. Верховная Рада 3 июня 2014 года лишила его депутатской неприкосновенности.
Сейчас Царев живет в оккупированном Крыму. 3 августа 2016 года сообщалось, что семья экс-депутата получила здание детского санатория Ай Тодор от российских оккупантов в Крыму.
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