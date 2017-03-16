Следующее заседание по делу Царева назначили на 10 мая

Первым в списке свидетелей заявлен бывший руководитель Правого сектора Дмитрий Ярош

Суд определился с порядком исследования доказательств по делу бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины, и назначил следующее заседание на 10 мая. Соответствующее решение принял председательствующий судья Шевченковского райсуда Павел Слободян, передает корреспондент LIGA.net.

"Заслушав мнение сторон производства, суд одобрил следующий порядок исследования доказательств стороны обвинения: исследовать письменные доказательства, в том числе и вещественные, перейти к допросу свидетелей", - сказал он.

Как сообщил в ходе заседания прокурор, первым в списке свидетелей заявлен бывший руководитель Правого сектора Дмитрий Ярош.

Суд приступит к исследованию указанных доказательств 10 мая в 09:00.

16 марта Шевченковский райсуд начал рассмотрение уголовного производства относительно бывшего нардепа Царева.

Против Царева возбуждено уголовное дело за призывы к свержению конституционного строя Украины и покушение на ее территориальную целостность. Верховная Рада 3 июня 2014 года лишила его депутатской неприкосновенности.

Сейчас Царев живет в оккупированном Крыму. 3 августа 2016 года сообщалось, что семья экс-депутата получила здание детского санатория Ай Тодор от российских оккупантов в Крыму.

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