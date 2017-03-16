Депутаты не включили в повестку дня назначение аудитора НАБУ

Верховная Рада отказалась включать в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ

Депутаты не смогли включить в повестку дня вопрос о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Как передает корреспондент LIGA.net, за то, чтобы рассмотреть проект постановления о кандидатуре аудитора НАБУ от Верховной Рады, проголосовали 205 народных депутатов при 226 необходимых.



Спикер Андрей Парубий не стал предлагать залу вернуться к этому вопросу и перешел к рассмотрению плановых законопроектов.



Ранее сегодня парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на заседании которого присутствовали только члены от БПП, НФ и группы Возрождение, рекомендовал Раде рассмотреть две кандидатуры на должность аудитора НАБУ - Роберта Сторча и Найджела Брауна. Последнего активно лоббируют представители коалиции. Браун, даже не получив еще никаких инструментов и доступа к материалам, уже назвал работу НАБУ "посредственной".



Позднее депутаты от БПП и НФ потребовали на вечернем заседании поставить на голосование кандидатуры аудитора. Депутаты от Самопомощи и Радикальной партии потребовали получасовой перерыв. Спикер объявил перерыв до 17:30.



Во время перерыва у трибуны собрались нардепы, поддерживающие Национальное антикоррупционное бюро и протестующие против рассмотрения парламентом кандидатур в состав аудиторской комиссии.

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