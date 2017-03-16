Вопреки ЕС и США: кто в ВР поддержал сомнительное решение по НАБУ

Больше всего голосов "за" отдали фракции коалиции - БПП и Народный фронт. Ни одного голоса "за" не дали Самопомощь и Батькивщина (исправлено)

Верховная Рада на вечернем пленарном заседании в четверг, 16 марта, отказалась включить в повестку дня вопрос о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте парламента. За рассмотрение соответствующего проекта постановления проголосовали лишь 205 народных депутатов при 226 минимально необходимых. При этом решение комитета, который должен был рассмотреть кандидатуры, было принято по сомнительной процедуре - без главы комитета, без уведомления членов за 24 часа до собрания комитета.



Ниже приведены результаты голосования по этому вопросу по всем фракциям и группам. Больше всего голосов "за" отдали фракции коалиции - Блок Петра Порошенко и Народный фронт. Ни одного голоса "за" не дали Самопомощь и Батькивщина.

Блок Петра Порошенко: за - 112 из 141 члена фракции













Народный фронт: за - 63 из 81 члена фракции









Оппозиционный блок: за - 2 из 43 членов фракции





Самопомощь: за - 0 из 26 членов фракции





Возрождение: за - 7 из 26 членов группы





Батькивщина: за - 0 из 20 членов фракции





Радикальная партия: за - 1 из 20 членов фракции ("за" проголосовал Артем Витко, которого фракция исключила из своих рядов, однако официально об этом до сих пор не объявлено)





Воля народа: за - 12 из 19 членов группы





Также за включение вопроса об аудиторе НАБУ в повестку дня заседания проголосовали восемь из 47 внефракционных депутатов.

Члены президиума парламента проголосовали следующим образом: спикер Андрей Парубий - за, первый вице-спикер Ирина Геращенко - за, вице-спикер Оксана Сыроид - против.

Ранее сегодня, 16 марта, парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал Раде рассмотреть две кандидатуры на должность аудитора НАБУ - Роберта Сторча и Найджела Брауна. Так называемое заседание комитета имело сомнительный статус, поскольку на нем присутствовали только члены от БПП, НФ и группы Возрождение. Глава комитета Егор Соболев заявил, что принятые на нем решения не имеют никакой силы, полноценное заседание состоится завтра, 17 марта.

Кандидатуру британского юриста Найджела Брауна в состав аудиторской комиссии активно лоббируют представители коалиции. Сам кандидат, даже не получив еще никаких инструментов и доступа к материалам, уже назвал работу НАБУ "посредственной".

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В то же время послы США и Евросоюза в Украине настаивают на прозрачной процедуре формирования аудиторской комиссии. В частности, глава представительства ЕС Хюг Мингарелли выступил в поддержку кандидатуры Сторча, ранее рекомендованной антикоррупционным комитетом.

Исправлено в 00:05. Изначально в новости говорилось, что все перечисленные голоса "за" были за кандидата Брауна. Однако в самом решении речь шла о вынесении на голосование двух кандидатов - Брауна и Сторча.

Фото: скриншоты сайта rada.gov.ua

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