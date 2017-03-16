Депутат рассказал, кто внес вторую часть залога за Насирова
Супруга отстраненного главы ГФС Романа Насирова Екатерина Глимбовская внесла за мужа только половину суммы залога - 50 миллионов гривень, вторую часть внес тесть Насирова - Александр Глимбовский. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Мустафа Найем.
"Деньги нашлись: Роман Насиров заплатил залог в размере 100 млн грн и теперь снова на свободе. Залог внесли супруга и тесть - по 50 млн грн", - рассказал Найем.
Депутат заявляет, что тесть Насирова - Александр Глимбовский - является владельцем корпорации "Альтис-Холдинг" - компании, которая, по данным нардепа, вторым по величине подрядчиком Евро-2012.
Ранее сегодня в НАБУ сообщили LIGA.net, что за главу ГФС Романа Насирова его супруга внесла залог в размере 100 млн грн.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что глава ГФС, согласно постановлению суда, обязан сдать на хранение в ГМС свой паспорт для выезда за границу.
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