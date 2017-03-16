Насиров покинул следственный изолятор после внесения за него залога и заверил, что едет домой и уезжать никуда не собиратся

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО.



Насиров заверил, что никуда не уедет и будет дома готовиться к защите в суде.

Ранее сегодня в НАБУ сообщили, что за Насирова внесли залог в размере 100 млн грн. Екатерина Глимбовская внесла за мужа только половину суммы залога - 50 миллионов гривень, вторую часть внес тесть Насирова - Александр Глимбовский.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что глава ГФС, согласно постановлению суда, обязан сдать на хранение в ГМС свой паспорт для выезда за границу.

7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест. 13 марта Апелляционный суд Киева оставил в силе решение с залогом в 100 млн грн.

Глава САП Назар Холодницкий рассчитывает, что обвинительный акт в отношении Насирова направят в суд через два месяца.

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