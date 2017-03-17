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Кабмин назначил первого заместителя главы МИД

17.03.2017 09:21
Назначение состоялось 16 марта
Кабмин назначил первого заместителя главы МИД
Вадим Пристайко (фото - скриншот видео)
Кабинет министров назначил первым заместителем министра иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом у себя Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц. 

"Сегодня (16 марта ,- ред.) правительство назначило Вадима Пристайко первым заместителем главы МИД", - отметил он.

Пристайко 47 лет, он родился в Одесской области.

С 2014 года занимал должность заместителя министра иностранных дел, руководителя аппарата.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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