Кабмин назначил первого заместителя Климкина

Назначение состоялось 16 марта



"Сегодня (16 марта ,- ред.) правительство назначило Вадима Пристайко первым заместителем главы МИД", - отметил он.







Пристайко 47 лет, он родился в Одесской области.





С 2014 года занимал должность заместителя министра иностранных дел, руководителя аппарата.





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