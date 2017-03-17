Порошенко: Многие в Украине демократию путают с махновщиной

Монополия на применение силы принадлежит государству, а все акции протеста должны носить только мирный характер, заявил президент Петр Порошенко

Монополию на применение силы в Украине имеет только государство, и все попытки устроить беспорядки будут пресекаться. Об этом заявил президент Петр Порошенко в обращении по поводу столетия событий Украинской революции 1917-1920 годов. По его словам, многие в Украине демократию путают с махновщиной, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы потеряем государственность, если все и каждый не поймут, что монополию на власть, монополию на применение силы имеет только государство. Что все акции протеста должны носить исключительно мирный характер. Что пристрастие к оружие надлежит демонстрировать только на фронте, а железнодорожные пути следует подрывать только на территории врага, а не в тылу собственных войск", - сказал он.

Президент предупредил, что будет противодействовать всем, кто выходит за рамки закона и здравого смысла и пытается "в угоду России насаживать в Украине беспорядок и анархию". "Противодействовать убеждениями и силой правоохранительных органов", - добавил он.

"Еще раз призываю все партии, как представленные в Верховной Раде, так и внепарламентские, в жесткой внутриполитической борьбе, свойственной любой демократии, учитывать чрезвычайно сложные внешние обстоятельства... Хочется бороться против президента? Пожалуйста. Вы на то и оппозиция. Но Украину не расшатывайте и не поджигайте", - подытожил Порошенко.

15 марта Порошенко пообещал "выставить счета" за блокаду торговли с временно оккупированным Донбассом не только боевикам, но и политическим партиям Самопомощь и Батькивщина.

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