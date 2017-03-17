Насиров пришел на допрос в НАБУ

Сейчас в Национальном антикоррупционном бюро допрашивают отстраненного от выполнения обязанностей главу ГФС Романа Насирова, рассказали в ведомстве

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров около полудня пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сейчас происходит допрос", - сказали в НАБУ.

7 марта 2017 года суд отправил Насирова под арест с залогом в 100 млн грн. Ближе к вечеру 16 марта средства поступили на спецсчет суда, позднее глава ГФС вышел из СИЗО.

Читайте также: НАБУ проверит, где взяли 100 млн грн залога за Насирова

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.