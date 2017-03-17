Насиров пришел на допрос в НАБУ
17.03.2017 12:51
Сейчас в Национальном антикоррупционном бюро допрашивают отстраненного от выполнения обязанностей главу ГФС Романа Насирова, рассказали в ведомстве
Роман Насиров
Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров около полудня пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сейчас происходит допрос", - сказали в НАБУ.
7 марта 2017 года суд отправил Насирова под арест с залогом в 100 млн грн. Ближе к вечеру 16 марта средства поступили на спецсчет суда, позднее глава ГФС вышел из СИЗО.
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