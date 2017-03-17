НАБУ сообщило о подозрении задержанным ранее сотрудникам СБУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении двум сотрудникам Службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Должностных лиц СБУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, подозреваемые требовали и получили взятку в особо крупном размере от предпринимателей, обещав им за это не осуществлять давление на их бизнес.
15 марта двоих сотрудников СБУ задержали во время получения "неправомерной выгоды" в размере $25 тысяч. Как сообщают в НАБУ, это была только половина суммы, которую вымогали задержанные.
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