Филарет: Агрессор надеется победить Украину, рассорив нас изнутри

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата призвал украинцев к единению перед лицом внешней угрозы

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет призвал политиков и чиновников к единению. Об этом он сказал, выступая 17 марта на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 100-летия парламентаризма, передает Украинская правда.

Филарет отметил усилия армии, добровольцев и волонтеров в развитии украинского независимого государства: "Агрессор понимает, что оружием он нас не возьмет, поскольку мы имеем достойную армию. Наш народ жертвует всё на наши Вооруженные Силы, добровольческие батальоны".

"В то же время наш враг, агрессор не теряет надежды на победу над Украиной. Почему не теряет? Он надеется рассорить нас изнутри... как патриотов с патриотами. Могут ли патриоты с патриотами ссориться? Получается, могут. А кому это выгодно? Украине? Это выгодно агрессору и надо иметь светлый ум, чтобы понимать, что мы делаем, и кому мы служим, когда мы идем партия против партии, друг против друга", - отметил предстоятель УПЦ КП.

Филарет провел параллели с церковью: "То же самое происходит и в церкви. Она разделена. И одна украинская и вторая. Но одна независимая - Киевский патриархат, а другая - зависимая. Но там тоже украинцы! А почему же они не объединяются в одну церковь? Потому что глупые, не знают, кому служат".

Также он раскритиковал позицию предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия.

"Когда президент Порошенко в этом зале вручал награды Героям Украины, глава УПЦ МП не встал, не почтил их, а сказал "мы не можем уважать убийц". Для нас - герои, а для него - убийцы. Могут ли такие духовные лица служить украинскому государству? Не могут", - считает Филарет.

"Мы выступаем за единую поместную церковь, которая отстаивала интересы украинского народа, украинского государства и украинского православия", - отметил он, поблагодарив Верховную Раду за письмо Вселенскому патриарху в поддержку признания автокефалии украинской церкви.

Филарет также призвал Верховную Раду и правительство к единству, не словами, а действиями. "Объединиться вокруг защиты украинского государства от агрессора. Все остальное - пока второстепенное", - отметил священник.

Филарет призвал присоединиться к совместной молитве 2 апреля для победы над агрессором.

Ранее сообщалось, что многие верующие Московского патриархата переходят в Киевский патриархат.

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