Визит сербских депутатов в Крым: МИД требует объяснений от посла
Министерство иностранных дел осудило незаконный визит группы сербских депутатов на территорию временно оккупированного Россией Крыма, вызвав для разъяснений посла Сербии в Украине. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер ведомства Марьяна Беца.
Вчера, 16 марта, лидер прокремлевской Сербской народной партии Ненад Попович прибыл в Крым, где заявил, что "крымский вопрос решен" и полуостров "Украине не вернуть". Эти сербские политики, отметила Беца, демонстративно нарушили украинские и международные законы, публично заявляя о признании Крыма российским вопреки официальной позиции Республики Сербия.
"Рассматриваем действия этих политиков как проявление сознательного пренебрежения к ключевым принципам международного права, прежде всего суверенитета и территориальной целостности независимых государств, и одобрение ими преступной политики России, направленной на системные и масштабные нарушения прав человека на оккупированном полуострове", - заявила она.
Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с украинским законодательством, подчеркнули в МИД.
Ведомство также ожидает оценку действий сербских визитеров со стороны официального Белграда.
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Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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