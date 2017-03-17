Генштаб: срочники - главные кандидаты для перехода на контракт
17.03.2017 16:26
По решению начальника Генерального штаба, в составе ВСУ должно быть не менее 20% военнослужащих срочной службы
Фото: mil.gov.ua
Срочники - это главные кандидаты для перехода на контрактную службу в ВСУ. Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ Олег Бойко.
По его словам, главная цель призыва на срочную службу - это накопление мобилизационного ресурса.
"То есть, это тот масштабный источник, который дает возможность молодежи получить военно-учетную специальность при обучении в учебных центрах и при воинских частях. После этого они становятся на учет в военных комиссариатах, и могут призываться, если это необходимо в интересах государства. По решению начальника Генерального штаба, в составе Вооруженных Сил Украины должно быть не менее 20% военнослужащих срочной службы", - сказал Бойко.
По его словам, срочники призываются, в том числе, и в боевые части, которые имеют пункты постоянной дислокации на территории Украины вне районов проведения АТО.
"Сохранение системы призыва не противоречит процессам профессионализации армии. Поскольку срочники - это еще и главные кандидаты для перехода на контрактную службу. На "гражданке" зачастую бывает трудно принять решение о подписании контракта. Но если ты уже находишься в Вооруженных Силах, прошел соответствующее обучение, послужил в реальной части - ты увидел и оценил ту среду, в которой можешь продолжать собственную жизнь и карьеру", - отметил Бойко.
По его словам, главная цель призыва на срочную службу - это накопление мобилизационного ресурса.
"То есть, это тот масштабный источник, который дает возможность молодежи получить военно-учетную специальность при обучении в учебных центрах и при воинских частях. После этого они становятся на учет в военных комиссариатах, и могут призываться, если это необходимо в интересах государства. По решению начальника Генерального штаба, в составе Вооруженных Сил Украины должно быть не менее 20% военнослужащих срочной службы", - сказал Бойко.
По его словам, срочники призываются, в том числе, и в боевые части, которые имеют пункты постоянной дислокации на территории Украины вне районов проведения АТО.
"Сохранение системы призыва не противоречит процессам профессионализации армии. Поскольку срочники - это еще и главные кандидаты для перехода на контрактную службу. На "гражданке" зачастую бывает трудно принять решение о подписании контракта. Но если ты уже находишься в Вооруженных Силах, прошел соответствующее обучение, послужил в реальной части - ты увидел и оценил ту среду, в которой можешь продолжать собственную жизнь и карьеру", - отметил Бойко.
4 октября начальник Генштаба Минобороны Виктор Муженко заявил, что срочники не будут задействованы в зоне АТО.
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