Экс-глава Укрспецэкспорта намекнул, что он свободен: ГПУ ответила

Экс-глава Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук опубликовал фото, на которых он на свободе. В Генпрокуратуре прокомментировали это сообщение

Бывший руководитель госпредприятия Укрспецэкспорт Сергей Бондарчук, об аресте которого в Лондоне сегодня сообщил глава ГПУ Юрий Луценко, у себя в Facebook опубликовал фото, опровергающие сообщение генпрокурора.

"Юрий Витальевич, извините что поздравляю вас простой водой, просто я не употребляю крепких алкогольных напитков, сейчас у нас в тюрьме время обеда. Наверное, вы также уже прочно позавтракали и пообедали, но на всякий случай и вам приятного аппетита", - написал Бондарчук.

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, комментируя это сообщение, заявила, что Бондарчук действительно был задержан 15 марта, однако его выпустили под залог, "что предусмотрено британскими законами".

"Оплатив залог, господин Бондарчук может спокойно пить чай с молоком до 24 марта, не оставляя пределы Лондона. Именно на эту дату - 24 марта 2017 года - назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний", - написала она.





Ранее сегодня генеральный прокурор заявил, что 15 марта в Лондоне был арестован бывший руководитель госпредприятия Укрспецэкспорт Сергей Бондарчук.

"Лондон перестает быть "тихой гаванью" для высокопоставленных беглецов. В результате слаженного взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был взят под арест еще один "герой" Украины", - сказал он.

В феврале 2016 года МВД объявило экс-главу Укрспецэкспорта в розыск, вслед за этим то же сделал Интерпол в международном масштабе. Главная военная прокуратура подозревает Бондарчука в в хищении более $7 млн бюджетных средств.

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