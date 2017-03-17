Минюст назначил и.о. главного люстратора

В Министерстве юстиции также объявили новый конкурс на должности директора департамента по вопросам люстрации и его заместителей

Министерство юстиции назначило исполняющего обязанности директора департамента по вопросам люстрации и объявил повторный конкурс на замещение данной должности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

И.о. главного люстратора стала Анастасия Задорожная, которая до этого работала в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента.

Минюст также объявил повторный конкурс на вакантные должности директора департамента по вопросам люстрации и его заместителей.

24 января Министерство юстиции объявило о проведении повторного конкурса на должность директора Департамента по вопросам люстрации, так как в ходе проведенного 17-20 января отбора ни одного из кандидатов не признали победителем конкурса.

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