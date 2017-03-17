Минюст назначил и.о. главного люстратора
Министерство юстиции назначило исполняющего обязанности директора департамента по вопросам люстрации и объявил повторный конкурс на замещение данной должности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
И.о. главного люстратора стала Анастасия Задорожная, которая до этого работала в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента.
Минюст также объявил повторный конкурс на вакантные должности директора департамента по вопросам люстрации и его заместителей.
24 января Министерство юстиции объявило о проведении повторного конкурса на должность директора Департамента по вопросам люстрации, так как в ходе проведенного 17-20 января отбора ни одного из кандидатов не признали победителем конкурса.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:17
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
17:04
Новости партнеров
- 73407
- 30188
- 21660
- 21243
- 19086