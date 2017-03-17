НАБУ о деле Насирова: доказательств незаконных решений достаточно

В НАБУ заявляют о наличии доказательств того, что глава ГФС проигнорировал ряд условий предоставления рассрочки, принимая решение в деле Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро имеет достаточно доказательств незаконности решений главы ГФС Романа Насирова в вопросе отсрочки платежей для компаний беглого нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Комментируя заявление некоторых политиков о том, что задержание Насирова якобы "ударило" по экономике страны, в НАБУ отметили:

"Уголовное преследование главы ГФС происходит не из-за факта предоставления рассрочки налогов хозяйствующим субъектам, а из-за отсутствия законных оснований для его применения, что привело к нанесению государству ущерб на сумму около 2 млрд грн".

"Следствие располагает доказательствами, что принимая решение о предоставлении рассрочки по уплате рентных платежей трем компаниям, подконтрольным народному депутату Александру Онищенко, действовавших по договорам совместной деятельности по государственной компании ОАО Укргаздобыча, глава ГФС сознательно проигнорировал ряд условий применения этого инструмента, зафиксированных в нормативных документах", - сказано в заявлении.

В частности, решение о рассрочке уплаты рентных платежей приняты "задним" числом - без имеющихся на то веских оснований и уже после наступления установленных дат уплаты ренты компаниями Онищенко, отметили в НАБУ.

Также отмечается, что рассрочка предоставлялись без согласования с Минфином, хотя ее срок выходил за пределы одного бюджетного года.

В НАБУ уверены, что глава ГФС сообщил Укргаздобыче и Госслужбе геонедр недостоверную информацию об отсутствии у компаний Онищенко налогового долга.

"Этим он скрыл факт невыполнения операторами условий договоров о совместной деятельности в части уплаты в бюджет ренты за пользование недрами, что могло бы стать основанием для расторжения договоров между ОАО "Укргаздобыча" и компаниями, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", - резюмировали в Бюро.

7 марта 2017 года суд отправил Насирова под арест с залогом в 100 млн грн. Ближе к вечеру 16 марта средства поступили на спецсчет суда, позднее глава ГФС вышел из СИЗО.

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