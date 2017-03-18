В ЕС будут следить за последствиями блокады торговли - Косьянчич

По словам спикера Еврокомиссии, в ЕС будут наблюдать за последствиями решения СНБО для мирного населения

Европейский Союз будет наблюдать за последствиями решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировании перемещении грузов через линию столкновение. Об этом заявила спикер Европейской комиссии Майя Косьянчич, передает Укринформ.

"Мы тщательно будет отслеживать влияние решение на гражданское население", - сказала она.

В ЕС также отметили, что в рамках поддержки выступают за необходимый инклюзивный подход к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных Украине территориях.

Косьяничич еще раз подчеркнула, что указ президента РФ Владимира Путина о признании "документов" террористов противоречит духу минских соглашений.

"ЕС остается решительный в своей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявила спикер Еврокомиссии.

17 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова.

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