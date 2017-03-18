НАБУ завершило расследование по "сахарному" делу зампрокурора

Бывший зампрокурора Киевской области подозревается в "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированном антикоррупционной прокуратуры завершили расследование по делу бывшего заместителя прокурора Киевской области и еще двух человек, подозреваемых в хищении сахара, хранившегося на складах государственного специализированного бюджетного учреждения "Аграрный фонд" в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

17 марта подозреваемым и стороне защиты был предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

По версии следствия, в период с июля 2015 года по февраль 2016 году руководители субъектов хозяйствования при содействии сотрудников прокуратуры и Государственной исполнительной службы проводили хищение сахара-песка "Аграрного фогда" на общую сумму в 211,65 млн гривень.

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Бывший зампрокурора подозревается в "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением", а также "вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов".

Экс-чиновнику Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области инкриминируют "злоупотребление властью или служебным положением".

Руководитель субъекта хозяйствования подозревается в совершении преступления, предусмотренных часть 5, статьи 191, частью 2 стать 205 уголовного кодекса.

18 мая 2016 года НАБУ задержало зампрокурора Киевской области по подозрению в хищении 30 тысяч тонн сахара из Аграрного фонда.

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