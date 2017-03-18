Задержан военный прокурор Львовского гарнизона: брал взятку

Как сообщил генпрокурор Украины, Савинец задержан во время получения $40 тыс

Следователи военной прокуратуры Западного региона Украины совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции задержали военного прокурора Львовского гарнизона, майора юстиции В.В. Савинца во время получения неправомерной выгоды в размере $40 тыс. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Деньги Савинцу передавал начальник Львовской таможни Государственной фискальной службы В.С. Шокал за не привлечение последнего к уголовной ответственности и закрытие уголовного производства по факту обнаруженных ежемесячных сборов взяток от подчиненных сотрудников за содействие в продвижение по службе, а также перемещение контрабанды через государственную границу.





Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Как уточняет Луценко, деньги передавались в тубусе из-под ирландского виски и были изъяты правоохранителями в полном объеме.





Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

17 марта СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве руководителя одного из хозрасчетных учреждений Тернопольской облгосадминистрации.

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