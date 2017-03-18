В академии МВД будут готовить специалистов по борьбе с хакерами

На базе украинской Национальной академии внутренних дел будут готовить специалистов по борьбе с киберпреступлениями и пиратством

Исполняющий обязанности главы Государственной службы интеллектуальной собственности Антонина Малыш и ректор Национальной академии внутренних дел Владимир Черней подписали меморандум, согласно которому на базе академии будет проходить подготовка специалистов по борьбе с киберпреступностью и пиратством. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что к подготовке украинских специалистов уже изъявили желание присоединиться международные эксперты правительственных и общественных организаций, непосредственно занимающиеся борьбой с киберпреступностью и пиратством.

Курсы рассчитаны на правоохранителей системы МВД, СБУ, фискально-таможенных органов и Государственной службы специальной связи.

Пресс-служба ведомства также отмечается, что на сегодняшний день Украина остается одним из главных пиратов в "списке 301" Торгового представительства США. Это так называемые список мировых стран-нарушителей интеллектуальной собственности.

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