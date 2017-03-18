В академии МВД будут готовить специалистов по борьбе с хакерами
Исполняющий обязанности главы Государственной службы интеллектуальной собственности Антонина Малыш и ректор Национальной академии внутренних дел Владимир Черней подписали меморандум, согласно которому на базе академии будет проходить подготовка специалистов по борьбе с киберпреступностью и пиратством. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что к подготовке украинских специалистов уже изъявили желание присоединиться международные эксперты правительственных и общественных организаций, непосредственно занимающиеся борьбой с киберпреступностью и пиратством.
Курсы рассчитаны на правоохранителей системы МВД, СБУ, фискально-таможенных органов и Государственной службы специальной связи.
Пресс-служба ведомства также отмечается, что на сегодняшний день Украина остается одним из главных пиратов в "списке 301" Торгового представительства США. Это так называемые список мировых стран-нарушителей интеллектуальной собственности.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:41
-
вчера
19:41
-
вчера
19:11
-
вчера
18:17
-
вчера
17:23
Новости партнеров
- 74957
- 30991
- 19320
- 16758
- 16162