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В США не отвечают на запросы ГПУ по делу Манафорта - CNN

18.03.2017 06:22
По данным журналистов, генеральна прокуратура Украины отправила семь запросов в ФБР и Минюст США, однако ответа не последовало
В США не отвечают на запросы ГПУ по делу Манафорта - CNN
Пол Манафорт (фото - ЕРА)

Украинские прокуроры в связи с коррупционным расследованием неоднократно отправляли запросы об оказании помощи для допроса бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, однако в США на эти просьбы не отреагировали. Об этом сообщает CNN.

Журналисты уточняют, что, по словам прокуроров, было отправлено семь таких запросов, в том числе к директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми и в Министерство юстиции США.

Власти США подтвердили журналистам CNN, что запросы были получены. Но от дальнейшего комментирования ситуации отказались. 

В августе 2016 года НАБУ подтвердило, что в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов фигурирует бывший советник экс-президента Виктора Януковича Пол Манафорт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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