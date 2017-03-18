В США не отвечают на запросы ГПУ по делу Манафорта - CNN
Украинские прокуроры в связи с коррупционным расследованием неоднократно отправляли запросы об оказании помощи для допроса бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, однако в США на эти просьбы не отреагировали. Об этом сообщает CNN.
Журналисты уточняют, что, по словам прокуроров, было отправлено семь таких запросов, в том числе к директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми и в Министерство юстиции США.
Власти США подтвердили журналистам CNN, что запросы были получены. Но от дальнейшего комментирования ситуации отказались.
В августе 2016 года НАБУ подтвердило, что в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов фигурирует бывший советник экс-президента Виктора Януковича Пол Манафорт.
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