Грибаускайте о Крыме: Свободу нельзя отобрать
Свободу можно оккупировать, но никогда нельзя отобрать. Так президент Литвы Даля Грибаускайте написала об оккупированом Крыме в Twitter.
"Крым - это Украина", - написала она.
Европейский Союз по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова.
16 марта 2017 года Европейский парламент осудил российскую оккупацию Крыма и призвал Кремль освободить удерживаемых в заложниках граждан Украины.
Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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