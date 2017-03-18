Грибаускайте о Крыме: Свободу нельзя отобрать

Президент Литвы к годовщине аннексии Крыма написала в Twitter: "Крым - это Украина"

Свободу можно оккупировать, но никогда нельзя отобрать. Так президент Литвы Даля Грибаускайте написала об оккупированом Крыме в Twitter.



"Крым - это Украина", - написала она.



Европейский Союз по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова.