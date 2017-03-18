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Грибаускайте о Крыме: Свободу нельзя отобрать

18.03.2017 07:56
Президент Литвы к годовщине аннексии Крыма написала в Twitter: "Крым - это Украина"
Грибаускайте о Крыме: Свободу нельзя отобрать
Даля Грибаускайте (фото - EPA)

Свободу можно оккупировать, но никогда нельзя отобрать. Так президент Литвы Даля Грибаускайте написала об оккупированом Крыме в Twitter.

"Крым - это Украина", - написала она. 

Европейский Союз по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова.

16 марта 2017 года Европейский парламент осудил российскую оккупацию Крыма и призвал Кремль освободить удерживаемых в заложниках граждан Украины.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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