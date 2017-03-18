Украина будет говорить с Крымом на трех языках - Чубаров

Глава Меджлиса прокомментировал открытие телевышки на Чонгаре

С открытием телекоммуникационной вышки на Чонгаре с крымчанами, которые живут в оккупированном Крыму, Украина будет говорить на трех языках - крымскотатарском, украинском и русском. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Укринформ.

"Мы не имеем (сей час, - ред.) иной возможности, кроме как с материковой Украины говорить с собственным народом на родном языке. Для нас это очень важно. Мы будем говорить с украинскими людьми в Крыму на трех языках - крымскотатарском, украинском и русском", - сказал Чубаров.

Он также выразил надежду, "что будут найдены приемлемые для сторон формулы, чтобы с этой вышки в полной мере вещали на Крым и телеканал ATR, и Радио Мейдан, и Радио Лидер и другие".

17 марта сооруженная вблизи пункта пропуска Чонгар 150-метровая телекоммуникационная вышка начала передавать сигнал на южные районы Херсонской области и часть временно оккупированного Россией Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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