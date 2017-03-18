В Ровенской области копатели янтаря перекрыли трассу Киев-Ковель
18.03.2017 13:36
Люди в балаклавах требуют освободить одного из задержанных после столкновений с полицией копателей и не мешать им добывать янтарь
Фото: НПУ
Сегодня около 10:00 в селе Федоровка Сарненского района около сотни человек в балаклавах перекрыли автодорогу Киев-Ковель. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Люди беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Они требуют, чтобы им не мешали добывать янтарь и освободить жителя села Клесив, которого задержали по подозрению в причастности к столкновениям с полицейскими.
Движение транспорта заблокировано.
30 марта 2016 года вблизи Клесова почти тысяча человек перегородили дорогу для въезда в урочище Смитнык. Произошло столкновение между полицией и копателями.
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