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В Ровенской области копатели янтаря перекрыли трассу Киев-Ковель

18.03.2017 13:36
Люди в балаклавах требуют освободить одного из задержанных после столкновений с полицией копателей и не мешать им добывать янтарь
В Ровенской области копатели янтаря перекрыли трассу Киев-Ковель
Фото: НПУ

Сегодня около 10:00 в селе Федоровка Сарненского района около сотни человек в балаклавах перекрыли автодорогу Киев-Ковель. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Люди беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Они требуют, чтобы им не мешали добывать янтарь и освободить жителя села Клесив, которого задержали по подозрению в причастности к столкновениям с полицейскими.

Движение транспорта заблокировано. 

30 марта 2016 года  вблизи Клесова почти тысяча человек перегородили дорогу для въезда в урочище Смитнык. Произошло столкновение между полицией и копателями.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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