В Ровенской области копатели янтаря перекрыли трассу Киев-Ковель

Люди в балаклавах требуют освободить одного из задержанных после столкновений с полицией копателей и не мешать им добывать янтарь

Сегодня около 10:00 в селе Федоровка Сарненского района около сотни человек в балаклавах перекрыли автодорогу Киев-Ковель. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.



Люди беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Они требуют, чтобы им не мешали добывать янтарь и освободить жителя села Клесив, которого задержали по подозрению в причастности к столкновениям с полицейскими.



Движение транспорта заблокировано.

30 марта 2016 года вблизи Клесова почти тысяча человек перегородили дорогу для въезда в урочище Смитнык. Произошло столкновение между полицией и копателями.

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