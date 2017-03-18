Посол Украины в ЕС: Нужен механизм по деоккупации Крыма

Дипломат считает, что нужно приложить усилия для освобождения Крыма и разработать международный механизм возвращения Крыма

Пришло время разработать и запустить международный механизм переговоров для деоккупации Крыма и восстановления украинского суверенитета на полуострове. Об этом написал посол Украины при ЕС Николай Точицкий в статье для Euobserver.



"Мы должны приложить все усилия, чтобы заставить Россию немедленно освободить всех украинских заложников, которых незаконно удерживают по политическим причинам на территории России или оккупированного Крыма", - считает Точицкий.



Посол отмечает также необходимость пустить на полуостров международные правозащитные организации.

16 марта 2017 года Европейский парламент осудил российскую оккупацию Крыма и призвал Кремль освободить удерживаемых в заложниках граждан Украины.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.