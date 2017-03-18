В Польше ультраправые протестовали против миграции украинцев

Представители и сторонники Национально-радикального лагеря и Всепольской молодежи провели акцию протеста перед зданием канцелярии премьер-министра. Они заявили, что наступает "украинизация польского рынка труда". Протестующие заявили, что акция является выражением сопротивления восточной иммиграционной политике правительства Беаты Шидло.





"По нашему мнению, это продолжение политики Гражданской платформы (была у власти в Польше с 2007 по 2015 год, - ред.). В 2016 году в Польшу приехали более миллиона украинцев. По мнению Национально-радикального лагеря происходит постепенная украинизация польского рынка труда", - заявил представитель партии Томаш Калиновский. По его словам правительство создает условия, в которых работодатели могут заменять польских работников украинцами, готовыми работать за более низкое вознаграждение. В результате - убеждал Калиновский - поляки выезжают на работу на Запад, в частности в Германию.





Активисты Национально-радикального лагеря при этом утверждали, что манифестация направлена ​​против деятельности правительства, и не "против какого-то конкретного народа".





В свою очередь пресс-секретарь Всепольской молодежи Матеуш Плавский сказал, что "приглашение сюда украинцев в интересах чужих корпораций, а не в интересах польского народа". Плавский добавил, что в ближайшее время Всепольская молодежь начнет слежку за "скандальными примерами, связанными с приглашением и продвижением украинского меньшинства на рынке труда и в вузах" и обнародует их.





Перед канцелярией премьера собралась также контрманифестация. Ее участники, выступавшие с транспарантом "Моей родине - гуманность", выкрикивали: "Польша свободна от фашизма" и "Национализм не пройдет". Обе демонстрации разделяли полицейские.





Ранее сообщалось , что демонстрации в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии в 2014 году организовывал белорусский сталинист Александр Усовский, а деньги на это он получал от российского олигарха Константина Малофеева.





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