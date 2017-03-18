Москва отпраздновала годовщину оккупации Крыма на 22 млн рублей

Концерт на Воробьевых горах в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России, который прошел 18 марта, обошелся московскому бюджету в 22 миллиона рублей. Об этом сообщает Дождь , со ссылкой на контракт, опубликованный на портале госзакупок.

В феврале Московская дирекция массовых мероприятий опубликовала закупку на "оказание услуг по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия". Конкретное мероприятие не называется, но по косвенным признакам можно сделать вывод, что речь идет о фестивале "Весна" (так официально называется митинг-концерт, приуроченный к годовщине присоединения Крыма). Место проведения мероприятия из закупки - территория, прилегающая к главному зданию МГУ им. М.В. Ломоносова. Концертная программа, согласно конкурсной документации, должна была состоять из выступлений известных и популярных артистов. Сцена и все оборудование должны были быть установлены к утру 18 марта - именно тогда и планировался фестиваль "Весна".

Как сообщил источник Дождя, близкий к администрации президента России, организация мероприятия была возложена на Москву. Идеологом же мероприятия является Кремль - договариваться и просить инициировать митинг перед главным зданием МГУ к студентам университета приходил замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко.

При этом сама закупка опубликована 7 февраля, но Прокопенко приходил к студентам только 16 февраля. Якобы только после этого было решено, что инициаторами мероприятия выступят студенты Московского университета.

В предыдущие годы подобные акции проходили возле Кремля - сначала на Красной площади, а затем на Васильевском спуске.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым - это Украина, и крымчанам будет возвращена свобода.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.