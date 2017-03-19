Джонсон обсудит с Трампом дейcтвия России в Украине - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании собирается в Вашингтон на переговоры с президентом США

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом позицию Штатов в вопросе действий России в Украине. Об этом пишет The Sunday Times.



Джонсон собирается посетить Вашингтон на следующей неделе.



В ходе визита глава британского МИДа также попытается наладить отношения с Белым домом после обвинений спецслужб Великобритании в прослушивании администрации Барака Обамы.



14 марта сообщалось, что президент США ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.



Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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