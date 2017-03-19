СБУ проверит, приезжали ли в Крым депутаты из Украины и ЕС - СНБО

СБУ изучает данные о пребывании в Крыму депутатов из Европы и Украины на предмет введения против них санкций, сообщил секретать СНБО

Служба безопасности Украины проанализирует информацию о пребывании в аннексированном Россией Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкцйи. Об этом сообщает пресс-служба СНБОУ со ссылкой на секретаря Александра Турчинова.

"СБУ подготовит и подаст на рассмотрение в СНБО перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым", - сказал он.



Если такая информация подтвердится, СНБО рассмотрит вопрос о введении против них санкций Также проверке подлежит также информация о пребывании в Крыму граждан Украины. "В случае подтверждения информации об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, против них должны быть открыты уголовные производства, в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул Турчинов.



Ранее СМИ страны-агрессора заявили, что в аннексированный Крым прибыли украинские депутаты, а также депутаты Народной скупщины (парламента) Сербии от Сербской радикальной партии Миловат Боич и Дубравко Боич, член президиума Сербской радикальной партии Александр Шешель, сербский писатель и политолог, профессор Баня-Лукского университета Срджа Трифкович, а также член палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Голик.



Читайте также - Годовщина оккупации Крыма: главари боевиков и эхо СССР



Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.