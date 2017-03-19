Грузия и Польша осудили агрессию РФ и оккупацию Крыма

В министерствах иностранных дел Грузии и Польши осудили агрессию РФ против Украины, оккупацию Крыма и высказались за сохранение санкций

Международное сообщество должно занять консолидированную позицию для противодействия агрессии суверенных государств. Об этом заявило Министерство иностранных дел Грузии, осудив агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию Крыма, передает Радио Свобода.

МИД Польши заявило, Варшава поддерживает территориальную целость Украины и что Россия должна прекратить оккупацию Крыма. По мнению польского МИД, это необходимое условие для решения российско-украинского конфликта, передает Укринформ.

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"Это необходимы элемент длительного, мирного урегулирования российско-украинского конфликта. До этого времени мы поддерживаем сохранение санкций, наложенных Евросоюзом, США, Канадой и другими странами в ответ на нелегальные российские действия", - заявили в ведомстве.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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