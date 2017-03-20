В Крым поехали украинцы с оккупированных территорий - Тука

По словам министра, если информация о посещении украинцами Крыма подтвердится, то СБУ и МИД будут работать по уже существующему алгоритму

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что с визитом в оккупированный Крым ездили украинцы с оккупированных территорий. Об этом он сказал в эфире телеканала 112.



"Я ожидаю, что если это и подтвердится, то речь идет исключительно о деятелях из "орды ", то есть с неконтролируемых территорий - Плотницком и Захарченко и тому подобным. Не думаю, что с территории большой Украины кто-то поехал на это сборище", - заявил Тука.



Как пояснил министр, если информация подтвердится, то у СБУ вместе с МИД есть алгоритм действий в рамках законодательства.

Ранее стало известно, что Служба безопасности проанализирует информацию о пребывании в аннексированном Россией Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций.

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