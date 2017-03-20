Псевдопаспорта ЛДНР не дают привилегий при поездке в РФ - росСМИ

Обладатели так называемых документов ЛНР/ДНР могут находиться в РФ не более 90 дней подряд, после чего должны на три месяца покинуть страну

Власти России не стали давать владельцам "паспортов", выданных террористическими организациями ДНР и ЛНР, упрощенный порядок пребывания на территории государства-агрессора и приравняли их к гражданам Украины. По псевдодокументам жители ОРДЛО могут находиться в РФ, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на три месяца покинуть страну, сообщает российский ресурс РБК со ссылкой на источники в Москве.

Как рассказал один из депутатов нелегитимной Государственной думы, парламентарии "с удивлением" узнали об этом факте на встрече с российскими правоохранителями, которая состоялась в середине марта.



По словам другого источника в так называемом парламенте государства-агрессора, в соответствующем указе президента России говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, следовательно, на них должны распространяться те же правила, что и на украинских граждан.



В российском МВД подтвердили, что Москва считает обладателей псевдопаспортов "все равно иностранцами, гражданами Украины", которые "приезжают, находятся здесь (в РФ - ред.) 90 дней, потом на такой же срок должны уехать".



В то же время один из боевиков ДНР рассказал российскому СМИ, что на практике при пересечении границы государства-агрессора владельцы так называемых документов якобы не заполняют миграционную карту.

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18 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия признает действительными удостоверяющие личность "документы", выданные подконтрольными Москве террористами ДНР и ЛНР.

Президент Петр Порошенко назвал решение Путина "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что такой шаг Кремля означает его выход из минского процесса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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