Учения оккупантов в Крыму: участвуют десантники, флот и авиация

Военные государства-агрессора в ходе маневров отработают действия "против НВФ и регулярных войск условного противника", заявил командующий учениями

Российские оккупанты сегодня, 20 марта, начали на полигоне Опук во временно аннексированном Крыму "крупномасштабное командно-штабное учение Воздушно-десантных войск с боевой стрельбой", в котором также принимают участие флот и военная авиация.



Как сообщает пресс-служба Минобороны государства-агрессора, в маневрах участвуют подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад, часть сил и средств Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.



"Впервые в истории ВС России в рамках учения сразу три соединения ВДВ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой", - заявили в оборонном ведомстве РФ и добавили, что всего в учении оккупантов на полигоне Опук "участвуют более 2,5 тысяч десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники".



Командующий российскими ВДВ Андрей Сердюков, который руководит маневрами, отметил, что военные государства-агрессора в ходе учения отработают действия "в составе группировки войск быстрого реагирования против незаконных вооруженных формирований и регулярных войск условного противника".

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"В ходе практического розыгрыша десантники отработают различные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота. Затем при поддержке самолетов Воздушно-космических сил они завершат уничтожение противника в глубине территории полуострова, после чего перейдут к обороне важных рубежей и районов", - цитирует Сердюкова российский пропагандистский ресурс ТАСС.

13 марта 2017 года сообщалось, что российские оккупанты развернули во временно аннексированном Крыму новейший комплекс радиоэлектронной борьбы Мурманск-БН.



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