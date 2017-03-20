Луценко о деле Садового по свалке: За все приходится отвечать

"Четверо погибших - серьезная ответственность, кто ее понесет, определит следствие", - заявил глава ГПУ, комментируя возможное отстранение мэра Львова

Львовский мэр Андрей Садовый должен понести ответственность за трагедию на мусорной свалке в Грибовичах, если его вина будет доказана. Об этом в эфире канала 112 Украина перед заседанием Совета регионального развития заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее он пояснял, что если Садовому по результатам расследования обвала на свалке под Львовом вручат подозрение, это может привести к отстранению от должности. 18 марта Садовый заявил, что ожидает скорого увольнения.

"Меня удивляет настойчивость, с которой господин Садовый хочет стать в позу жертвы. На самом же деле жертвы - четверо погибших пожарных, а не он. Но за все приходится отвечать", - заявил он.

Глава ГПУ провел параллели между делом о стрельбе под Киевом в Княжичах, в результате которой несколько человек были убиты, и трагедией на львовской свалке.

"Если руководители операции в Княжичах... должны сесть за небрежность, которая привела к пяти трупам, то почему городской голова считает, что его четверо погибших не значат ничего? Для меня, как для гражданина и генпрокурора, четверо погибших означают очень серьезную ответственность. Кто ее понесет - определят следователи", - подытожил Луценко.

Читайте также: Садовый ждет своего отстранения в ближайшие дни

29 мая 2016 года на свалке в селе Грибовичи возник масштабный пожар. Также на полигоне произошел обвал, под горами мусора погибли четверо спасателей. Открыто уголовное производство.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.