Досрочные выборы усилят в Раде прокремлевские силы - Порошенко

Глава государства заявил, что досрочные выборы в парламент, которых добивается оппозиция, "минимум на год" поставят на паузу все реформы

Досрочные выборы в парламент могут усилить представительство в Верховной Раде лояльных Кремлю сил, а реформы затормозить минимум на год. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития.

Порошенко отметил, что созданы предпосылки для роста экономики и уровня жизни людей. "Но, похоже, такой трек не всех устраивает ни за пределами Украины, что естественно, ни внутри Украины, что, само собой, аномально и патологично", - отметил он.

Порошенко отметил, что главной остается российская военная угроза.

"Повторное рождение и укрепление наших Вооруженных сил вынудило Кремль умножить свои усилия по внутренней дестабилизации в Украине. Информационная война, распространение фейковых новостей, сеяние паники, разочарования, стимуляция и симуляция протестных движений и манипуляция в своих интересах некоторыми праворадикальными группировками, продвижение лукавой идеи досрочных выборов, чтобы усилить представительство лояльных к Кремлю сил, командировка в Украину диверсионных групп, подготовка террористических актов - далеко не полный инструментарий Кремля", - сказал он.

Порошенко отметил, что к политическим рискам, которые ставят под угрозу экономический рост, относятся досрочные выборы.

"Я регулярно изучаю опросы общественного мнения, и не вижу никакой перспективы, чтобы вследствие внеочередного голосования был избран парламент с большим реформаторским потенциалом, чем тот, который работает сейчас. Избирательная кампания поставила бы на паузу все реформы минимум на год, а дальше - состав новой Рады оказался бы настолько пестрым и раздробленным, что нечего было бы и надеяться на создание хотя бы какой-то коалиции. Вот почему я категорически против перевыборов, которых громче всех требует так называемая широкая оппозиция", - подчеркнул он.

17 марта Порошенко заявлял, что досрочные парламентские выборы нужны исключительно России, поэтому роспуска Верховной Рады не будет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



