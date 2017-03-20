Баулин назначен и.о. председателя Конституционного суда

Старейший по возрасту судья Юрий Баулин может исполнять обязанности председателя Конституционного суда до 3 июня 2017 года

Обязанности председателя Конституционного суда будет исполнять Юрий Баулин, который является старейшим по возрасту судьей. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы суда Наталью Муху сообщает агентство Укринформ.

"В связи с истечением трехлетнего срока пребывания в должности председателя Конституционного суда Украины, с 20 марта складываю полномочия председателя Конституционного суда. Согласно статье 22 закона "О Конституционном суде Украины", приступаю к исполнению обязанностей председателя Конституционного суда Украины с 20 марта, как старший по возрасту судья, до избрания председателя Конституционного суда", - говорится в распоряжение Баулина.

В случае отсутствия Баулина обязанности председателя будет исполнять судья Виктор Кривенко - второй старейший по возрасту судья.

При этом судейские полномочия Баулина истекают 3 июня 2017 года. Таким образом он может быть и.о. председателя КСУ до этого времени.

В настоящее время дата избрания нового председателя суда еще не определена.

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