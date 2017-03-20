СБУ установила, кто из европейских политиков приезжал в Крым
В СБУ заявили, что в оккупированном Крыму незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
"Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти "праздновать" третью годовщину псевдореферендума. Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии", - отметила Гитлянская.
По ее словам, СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет.
"Информация о гражданах Украины в этой делегации в настоящее время не подтвердилась", - сказала Гитлянская.
19 марта сообщалось, что СБУ проанализирует информацию о пребывании в аннексированном Россией Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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