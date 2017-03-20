ГПУ: Среди напавших на Бенедисюка были экс-бойцы батальона МВД

По данным следствия, в нападении на главу ВСП участвовали экс-бойцы бывшего батальона патрульной службы милиции особого назначения Гарпун

К нападению на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка причастны экс-бойцы бывшего батальона патрульной службы милиции особого назначения Гарпун, а также представители праворадикального движения Традиция и порядок. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



"Следствием в настоящее время установлено, что 17.03.2017 в вечернее время представителями общественного движения Традиция и порядок, бывшего батальона патрульной службы милиции особого назначения Гарпун, а также несовершеннолетними лицами совершено нападение на главу Высшего совета правосудия И. Бенедисюка и его жену", - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, во время нападения 13 агрессивно настроенных человек в балаклавах препятствовали движению автомобиля Бенедисюка, выкрикивали угрозы нанесения ему телесных повреждений из-за его профессиональной деятельности, а также наносили удары неустановленными предметами по автомобилю.



Для прекращения этих неправомерных действий глава ВСП вызвал полицию, о чем сообщил нападавшим, однако у последних это вызвало еще большую агрессию, отметили в Генпрокуратуре.



"Увидев, что жизни и здоровью его и жены угрожает реальная опасность, Бенедисюк осуществил из имеющегося у него наградного огнестрельного оружия один предупредительный выстрел. Только после этого группа лиц отошла на безопасное для всех участников события расстояние и нападение было прекращено", - говорится в сообщении.



Согласно постановлению главного военного прокурора Анатолия Матиоса, расследование инцидента в настоящее время осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона. Среди версий, которые проверяются следствием - препятствование профессиональной деятельности Бенедисюка как государственного деятеля.

Как сообщили в ГПУ, группа нападавших в составе 13 человек следствием установлена. Все они вызваны повестками к следователю. Также назначены и проводятся экспертизы, следственные эксперименты, допрашиваются свидетели, проводится осмотр видеокамер, находящихся в районе места происшествия.



Досудебное расследование находится на контроле руководства Генпрокуратуры.

17 марта 2017 года Бенедисюк, по данным полиции, применил наградное оружие против неизвестных, которые блокировали его автомобиль и обклеивали плакатами забор его дома. Двенадцать участников конфликта доставили в Дарницкое управление полиции Киева, где установили их личности. Некоторые из них отказались давать какие-либо объяснения, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию.

Сам глава ВСП связал нападение с увольнением судей Отрош и Татькова, отстранением судьи Емельянова, а также предоставлением согласия на арест судей.

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