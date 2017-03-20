Евросоюз выступает против досрочных выборов в Украине

Досрочные выборы не могут быть в интересах Евросоюза, сказала представитель Еврокомиссии Катарина Матернова

ЕС не поддерживает проведение досрочных выборов в Украине. Об этом в интервью Европейской правде заявила представитель Еврокомиссии, заместитель гендиректора директората NEAR (соседства и расширения ЕС) Катарина Матернова.

"Если вы от кого-то услышите, что в ЕС сейчас есть поддержка досрочных выборов в Украине, то это даже не "альтернативные факты", это просто - неправда. Ни в одной из европейских дискуссий, ни в одной из институций я не слышала даже намеков на это", - сказала Матернова.

По ее словам, досрочные выборы не могут быть в интересах Евросоюза.

"Поскольку они неизбежно приведут к остановке реформ и принесут политическую нестабильность. Эту энергию лучше направить на выполнение амбициозных реформ, которые стоят перед вами (Украиной, - ред.)", - сказала Матернова.

Она добавила, что Евросоюз поддерживает действующее правительство, потому что оно привержено проведению реформ.

"И мы надеемся, что оно сможет проработать до завершения мандата, продолжая изменения в стране. Я не думаю, что проведение досрочных выборов пойдет на пользу Украине. Намного больше вам нужна стабильность правительства", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Она добавила, что ее беспокоит гибридная война в Донбассе.

"Но благодаря поддержке Европы и давлению украинского общества оптимистический сценарий все же остается основным", - сказала Матернова.

20 марта президент Петр Порошенко заявил, что досрочные выборы в парламент могут усилить представительство в Верховной Раде лояльных Кремлю сил, а реформы затормозить минимум на год.

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