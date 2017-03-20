СБУ подготовила документ о запрете въезда Самойловой в Украину

Вместе с тем, решение о запрете въезда в Украину российской участницы Евровидения пока не принято, заявил Василий Грицак

Документ о запрете въезда участницы Евровидения от России Юлии Самойловой уже подготовлен. Об этом журналистам сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Укринформ.

"На эту минуту решение о ее запрете въезда в Украину пока не принято. Хотя открою тайну, что соответствующий документ уже подготовлен", - сказал Грицак.

Глава СБУ отметил, что Самойлова не только посетила Крым, но и оставила "следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти и взятого курса на евроантлантическую интеграцию".

Ранее Грицак заявлял, что власти путинской России решили отправить в Киев на финал песенного конкурса Евровидение-2017 певицу Юлию Самойлову, чтобы "отследить реакцию" официального Киева.



"Оперативные данные, которые есть у СБУ... То, что говорят данные, оперативные источники со стороны России - в России были другие певцы со, скажем так, не худшими вокальными данными, но почему-то было принято решение отправить на Евровидение к нам именно этого человека - для того, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Реакция СБУ обязательно будет, но мы также хотели услышать по этому вопросу и организаторов Евровидения, Министерство культуры", - сказал он.

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