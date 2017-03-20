Порошенко обсуждает с лидерами фракций ситуацию с МВФ
Президент Петр Порошенко проводит встречу с руководителями депутатских фракций и групп, которую инициировал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно сообщению, глава парламента предложил провести короткие консультации в начале сессионной недели.
"Нам надо обменяться мнениями о текущей ситуации, которая сложилась в стране и возникла в мире в связи с соответствующей реакцией Международного валютного фонда, Европейской комиссии. Думаю, было бы полезно провести соответствующие консультации ", - сказал Порошенко.
Президент выразил надежду, что встреча будет способствовать стабилизации ситуации.
"Убежден в том, что на сегодняшний день есть возможности реализовать тот потенциал во время этой сессионной недели, которая позволит нам стабилизировать ситуацию", - сказал он.
О возможности встречи сегодня сообщил Парубий. Он отметил, что на встрече можно будет обсудить вопрос лишения украинского гражданства тех, у кого есть паспорта граждан других стран.
Ранее стало известно, что МВФ отменил назначенное на сегодня обсуждение программы кредитования с Украиной. Министерство финансов объяснило, что это вызвано необходимостью уточнить расчеты экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на захват предприятий в оккупированном Донбассе, а также в связи с признанием российской стороной "документов", которые выдают боевики Донбасса.
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