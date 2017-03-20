Насиров заявил, что сдал дающие право выезда из Украины документы

Отстраненный глава ГФС утверждает, что сдал в Государственную миграционную службу документы, дающие ему право выезда из Украины

Отстраненный от исполнения обязанностей глава ГФС Роман Насиров заявил, что сдал Миграционной службе документы, дающие ему право на выезд из Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как обещал, продолжаю информировать - сегодня прибыл в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве, чтобы выполнить обязанности в соответствии с постановлением суда и сдать на хранение документы, имеющиеся у меня и дающие право на выезд, кроме тех, которые изъяли", - написал Насиров.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что глава ГФС, согласно постановлению суда, обязан сдать на хранение в ГМС свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в страну.

Согласно заявлению представителя САП, у Насирова обнаружили гражданство Великобритании, а также Венгрии.

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