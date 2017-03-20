Суд в Одессе оправдал Марушевскую в деле о премиях

Председательствующий судья заслушал пояснения экс-руководителя таможни Марушевской, доводы сторон защиты и обвинения и вынес оправдательный вердикт

Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный вердикт экс-главе Одесской таможни Юлии Марушевской в деле о выдаче сотрудникам таможни, а также лично себе по 500 грн премии. Об этом передает Укринформ.

Сторону обвинения в суде представляли сотрудник Нацагентства по предотвращению коррупциии и прокурор Генпрокуратуры Александр Кич.

Адвокат Марушевской обратил внимание суда на то, что "отсутствует не только состав админправонарушения, но и истек годичный срок, в течение которого лицо можно привлечь к административной ответственности".

Экс-руководитель таможни также выразила удивление, что заявление о якобы выявленном правонарушении написал первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.

В свою очередь, представитель НАПК настаивал, что Марушевская нарушила законодательство о конфликте интересов при получении 500 грн премии и должна нести наказание.

Председательствующий на суде Алексей Стариков заслушал пояснения экс-руководителя таможни Марушевской, доводы сторон защиты и обвинения и вынес оправдательный вердикт.

В феврале в НАПК на Маршевскую составили админпротокол в связи с выдачей премии в размере 500 грн, которая была приурочена к 8 марта, экс-глава таможни также давала объяснения по этому поводу.

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