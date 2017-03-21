Кабмину на роль аудитора для НАБУ предложили трех прокуроров

Участники коалиции общественных организаций предлагают правительству рассмотреть на должность аудитора для НАБУ по квоте Кабмина троих прокуроров: американку Марту Борщ, испанца Карлоса Кастресана, а также итальянца Джованни Кесслера. Об этом говорится в пресс-релизе Transparency International Ukraine.

Русскоязычная Борщ 12 лет работала федеральным прокурором в Калифорнии и добилась заключения в США для экс-премьера Павла Лазаренко.

Кастресана ранее возглавлял созданную ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, и за время своего пребывания на должности посадил за коррупцию 150 влиятельных руководителей этой страны - экс-президента Альфонсо Портильо, трех бывших министров внутренних дел, четырех из пяти генералов армии, трех директоров нацполиции, бизнесменов, конгрессменов, наркоторговцев и торговцы людьми.

"Аналогом гватемальской Комиссии в Украине является Национальное антикоррупционное бюро", - отметили в TIU.

Кесслер - гендиректор Европейского управления по борьбе с мошенничеством, которое расследует все случаи злоупотребления средствами ЕС, изучает операционную и финансовую работу любого института или органа ЕС. Его кандидатура одобрена посольством ЕС в Украине. Ранее Кессллер входил в конкурсную комиссию по отбору директора НАБУ.

Сегодня, 21 марта, Рада опять не смогла избрать своего аудитора для НАБУ.









Аудит эффективности НАБУ должен проводиться ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Рада и Кабмин. Механизм аудиторов - единственный инструмент власти для снятия с должности директора НАБУ, если будет решено, что тот плохо работает.









В коалицию общественных организаций входят группа Реанимационный пакет реформ, общественное объединение АвтоМайдан, Центр противодействия коррупции и Transparency International Украина





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.