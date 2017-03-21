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Кабмину на роль аудитора для НАБУ предложили трех прокуроров

21.03.2017 11:53
В общественных антикоррупционных организациях утверждают, что Марта Борщ, Карлос Кастресана и Джованни Кесслер лучше других подходят на эту должность
Кабмину на роль аудитора для НАБУ предложили трех прокуроров

Участники коалиции общественных организаций предлагают правительству рассмотреть на должность аудитора для НАБУ по квоте Кабмина троих прокуроров: американку Марту Борщ, испанца Карлоса Кастресана, а также итальянца Джованни Кесслера. Об этом говорится в пресс-релизе Transparency International Ukraine.

Русскоязычная Борщ 12 лет работала федеральным прокурором в Калифорнии и добилась заключения в США для экс-премьера Павла Лазаренко.

Кастресана ранее возглавлял созданную ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, и за время своего пребывания на должности посадил за коррупцию 150 влиятельных руководителей этой страны - экс-президента Альфонсо Портильо, трех бывших министров внутренних дел, четырех из пяти генералов армии, трех директоров нацполиции, бизнесменов, конгрессменов, наркоторговцев и торговцы людьми.

"Аналогом гватемальской Комиссии в Украине является Национальное антикоррупционное бюро", - отметили в TIU.

Кесслер - гендиректор Европейского управления по борьбе с мошенничеством, которое расследует все случаи злоупотребления средствами ЕС, изучает операционную и финансовую работу любого института или органа ЕС. Его кандидатура одобрена посольством ЕС в Украине. Ранее Кессллер входил в конкурсную комиссию по отбору директора НАБУ.

Сегодня, 21 марта, Рада опять не смогла избрать своего аудитора для НАБУ.


Аудит эффективности НАБУ должен проводиться ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Рада и Кабмин. Механизм аудиторов - единственный инструмент власти для снятия с должности директора НАБУ, если будет решено, что тот плохо работает.


В коалицию общественных организаций входят группа Реанимационный пакет реформ, общественное объединение АвтоМайдан, Центр противодействия коррупции и Transparency International Украина

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ЛIГАБiзнесIнформ
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