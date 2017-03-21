Кабмину на роль аудитора для НАБУ предложили троих прокуроров
Участники коалиции общественных организаций предлагают правительству рассмотреть на должность аудитора для НАБУ по квоте Кабмина троих прокуроров: американку Марту Борщ, испанца Карлоса Кастресана, а также итальянца Джованни Кесслера. Об этом говорится в пресс-релизе Transparency International Ukraine.
Русскоязычная Борщ 12 лет работала федеральным прокурором в Калифорнии и добилась заключения в США для экс-премьера Павла Лазаренко.
Кастресана ранее возглавлял созданную ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, и за время своего пребывания на должности посадил за коррупцию 150 влиятельных руководителей этой страны - экс-президента Альфонсо Портильо, трех бывших министров внутренних дел, четырех из пяти генералов армии, трех директоров нацполиции, бизнесменов, конгрессменов, наркоторговцев и торговцы людьми.
"Аналогом гватемальской Комиссии в Украине является Национальное антикоррупционное бюро", - отметили в TIU.
Кесслер - гендиректор Европейского управления по борьбе с мошенничеством, которое расследует все случаи злоупотребления средствами ЕС, изучает операционную и финансовую работу любого института или органа ЕС. Его кандидатура одобрена посольством ЕС в Украине. Ранее Кессллер входил в конкурсную комиссию по отбору директора НАБУ.
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