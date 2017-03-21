Убийство Шеремета расследуют три прокурора и 35 полицейских - ГПУ

Замгенпрокурора рассказал, что у правоохранителей "все время появляются новые данные", но не раскрыл, какие именно, сославшись на тайну следствия

В следственную группу, работающую над делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, входят три прокурора и десятки полицейских. Об этом рассказал первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук, пишет Укринформ.

"Каждую неделю у нас проходит совещание по координации действий правоохранителей, которые расследуют убийство Шеремета. Над этим делом монотонно работают 3 прокуроры и 35 сотрудников Нацполиции", - сказал он.

По словам Сторожука, следователи проверяют телефоны, с которых звонили, проверяют соединения, устанавливают, кто где находился, куда потом ушел, а также имел ли этот человек отношение к трагедии.

"У нас все время появляется новая информация, но сейчас это тайна следствия", - заявил он, добавив, что "прилагаются титанические усилия", чтобы дать ответ на вопрос, кто виновен в убийстве.

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