USD:  26.81  27.10   EUR:  28.59  29.25  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Убийство Шеремета расследуют три прокурора и 35 полицейских - ГПУ

21.03.2017 15:06
Замгенпрокурора рассказал, что у правоохранителей "все время появляются новые данные", но не раскрыл, какие именно, сославшись на тайну следствия
Убийство Шеремета расследуют три прокурора и 35 полицейских - ГПУ
Дмитрий Сторожук

В следственную группу, работающую над делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, входят три прокурора и десятки полицейских. Об этом рассказал первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук, пишет Укринформ.

"Каждую неделю у нас проходит совещание по координации действий правоохранителей, которые расследуют убийство Шеремета. Над этим делом монотонно работают 3 прокуроры и 35 сотрудников Нацполиции", - сказал он.

По словам Сторожука, следователи проверяют телефоны, с которых звонили, проверяют соединения, устанавливают, кто где находился, куда потом ушел, а также имел ли этот человек отношение к трагедии.

"У нас все время появляется новая информация, но сейчас это тайна следствия", - заявил он, добавив, что "прилагаются титанические усилия", чтобы дать ответ на вопрос, кто виновен в убийстве.

Читайте также: В полиции назвали наиболее вероятную версию убийства Шеремета

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Под днище автомобиля была подложена взрывчатка. В полиции заявили, что разрабатывают пять версий мотивов убийства, однако ни заказчиков, ни организаторов, ни исполнителей убийства еще не нашли.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков отметил, что следствие якобы нашло ниточки к тем, кто может быть замешан в убийстве.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 