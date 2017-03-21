Замгенпрокурора: ГПУ закрыла дела против Яценюка

Оба дела закрыты, потому что установлено отсутствие уголовного преступления, заявил Дмитрий Сторожук

Генпрокуратура закрыла уголовные производства относительно экс-премьер-министра Арсения Яценюка, которые были начаты по обращениям депутата Дмитрия Добродомова. Об этом первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук сообщил в интервью Укринформу.

"Генпрокуратура была обязана зарегистрировать эти заявления. Оба дела закрыты, потому что установлено отсутствие уголовного преступления. Этим занималось Главное следственное управление под руководством Юрия Столярчука. Все это выдумки, которые мы слышали от разных политиков и которые не нашли своего подтверждения", - сказал Сторожук.

По его мнению, своими обращениями в ГПУ народные депутаты сводят политические счеты.

С 1 ноября 2014 года по май 2016-го Дмитрий Сторожук был депутатом Верховной Рады и входил во фракцию Народный фронт.

В апреле 2016 года прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко заявлял, что в уголовном деле о взятке при назначении руководителя "Концерна РРТ" Владимира Ищука нет подозреваемых. Премьер-министра Арсения Яценюка ГПУ ни в чем не обвиняет, сказал он.

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